MERCATO: Russotto, c’è la Casertana ma confida in una chiamata del Catania

A più riprese l’ormai ex attaccante del Catania ha affermato a mezzo stampa di essere pienamente disponibile a firmare un nuovo accordo con il club etneo, essendo pronto a ripartire dalla D senza nessun tipo di problema. Andrea Russotto vuole il Catania, ma la volontà del giocatore non basta. Serve anche l’ok della nuova proprietà e della prossima guida tecnica rossazzurra. Intanto c’è chi lo corteggia. Vedi la Casertana che, secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, pensa di formulare all’esperto calciatore romano la proposta per un eventuale trasferimento in Campania, regione in cui ha militato qualche anno fa tra le fila della Cavese. La Casertana non è l’unica società a manifestare interesse, in tutti i casi Russotto mette in cima alle preferenze Catania. Vedremo se la dirigenza rossazzurra sarà favorevole ad un suo ritorno.

