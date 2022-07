MERCATO – Stampa locale: “Da Rapisarda a Giovinco, quanti nomi per la nuova squadra”

Nell’edizione locale de La Gazzetta dello Sport e all’interno del quotidiano La Sicilia viene fatto il punto sulle prospettive di calciomercato aggiornando l’elenco dei nomi di potenziali obiettivi di mercato del Catania quando si avvicina il mese di agosto. “Si parla già con insistenza di calciatori che vengono accostati al club – si legge – Come il terzino Francesco Rapisarde, catanese, che si è svincolato dalla Triestina”. Il D.S. Laneri vaglia anche alcuni profili di calciatori che nella passata stagione erano nell’organico allenato da Francesco Baldini e voluti dal Direttore Pellegrino: tra questi “il giovane difensore Simone Pino, l’attaccante Andrea Russotto, il centrocampista Giacomo Rosaia”. Si parla sempre di Francesco Lodi, emerge per il centrocampo “l’ipotesi legata a Matteo Mandorlini (figlio dell’allenatore Andrea). Ancora attaccanti: dopo Manuel Sarao e Riccardo Maniero si fa anche il nome di Gianluca Litteri“. La rosea aggiunge i profili di “Giuseppe Giovinco, che si è liberato dal Taranto, così come di Francesco Fedato, che la piazza non ricorda con simpatia per la mezza stagione in Serie A datata 2014 giocata senza segnare reti”. I buoni rapporti di Laneri con la Fiorentina potrebbero fare approdare a Catania “un paio di under che gravitano nel giro della prima squadra. Se ne parlerà al ritorno dal tour negli USA dei viola con il tecnico Vincenzo Italiano e con i dirigenti toscani”.

