PELLIGRA GROUP: progetti per centinaia di milioni di dollari, garanzia di forza e solidità

Un fatturato di miliardi di euro, progetti all’avanguardia, idee e competenza nello sviluppo e nella costruzione, un coinvolgimento di lunga data nel mercato immobiliare per il gruppo imprenditoriale guidato da Ross Pelligra, sulla buona strada per diventare il principale fornitore australiano di strutture commerciali.

Pelligra, i cui investimenti nello sport toccano anche la sfera dell’hockey, del basket e del baseball sia in Australia che in Italia (vedi la recente acquisizione della Pallacanestro Varese), porta avanti un’attività che da 60 anni è sinonimo di successo.

L’interessamento per il rilancio del calcio a Catania determinerà anche investimenti su tutto il territorio etneo con evidenti ripercussioni positive sul piano occupazionale, generando un indotto importante a beneficio della collettività.

Attraverso un viaggio alla scoperta del mondo Pelligra, analizziamo proprio alcuni dei numerosi progetti di rilevante importanza avviati, a conferma della forza e della solidità di chi, nel presentare la manifestazione d’interesse al Comune di Catania, si è assicurato la rappresentanza di una nuova realtà calcistica nella città dell’Elefante.

Ad Avalon un sito da 70 milioni di dollari elaborerà fino a 12.000 tonnellate di prodotti ittici all’anno. In Australia Meridionale, l’area in cui si colloca l’ex impianto di produzione di Holden è adibita alla costruzione di strutture facenti riferimento ai settori dell’ingegneria, della produzione, della logistica, della produzione alimentare e della tecnologia.

Un ex sito di produzione Ford con esposizione sulla strada principale a Princess Highway ospiterà uffici e spazi commerciali di varia natura. Sfruttando l’ex stabilimento di produzione Ford, un innovativo parco commerciale a uso misto offre opportunità invidiabili per operatori del settore, aziende e punti vendita al dettaglio di ogni tipo rappresentando importanti opportunità di lavoro per il nord di Melbourne.

Ancora, un complesso di appartamenti di grandi dimensioni è situato a Epping. Dispone di un centro per l’infanzia per 125 bambini e un ampio spazio commerciale al piano terra. A Wakefield è presente un centro che fa parte di un consolidato distretto ad uso misto comprendente numerosi centri medici, specialisti e cliniche insieme a negozi, cibo, intrattenimento e appartamenti residenziali di alta qualità.

Nel cuore di Werribee, l’Hawksburn Place Residences stabilisce un punto di riferimento per la vita di lusso, una vetrina di maestria artistica e rispetto per l’artigianato. Progetti che riguardano anche la costruzione di strutture alberghiere d’elite come l’Holiday Inn Hotel, che si trova appena fuori dall’aeroporto di Melbourne e dispone di 207 camere completamente rinnovate, di un ampio centro congressi.

Il sito precedentemente noto come John Darling & Son Flour Mill, di fronte alla stazione di Albion, dispone di 85 camere, un centro congressi nel seminterrato per 500 persone, un centro di assistenza all’infanzia per 140 bambini e 72 appartamenti indipendenti.

A Yennora, nel New South Wales, sarà realizzato un complesso di uffici e magazzini su larga scala. A soli 400 metri dalla stazione e a 2 km dall’autostrada occidentale, le opportunità di sviluppo abbondano.

Interessante anche il progetto di Brooklyn Interchange, sito che si trova in periferia con accesso privilegiato alle autostrade, al porto di Melbourne e ai servizi intermodali e locali: un nuovo distretto commerciale e industriale all’avanguardia ideale per piccole imprese, attività commerciali, società di stoccaggio, ristoranti, caffè e locazioni di vendita al dettaglio multinazionali.

Citiamo, inoltre, Pirie House. Situato nel cuore commerciale di Adelaide, offre una sede aziendale circondata da innumerevoli servizi tra cui ristoranti come Osteria Oggi, Abbots & Kinney, Levant Eatery, The Golden Wattle e Cibo Espresso. Comprende oltre 7.000 mq di uffici che offrono spazi flessibili da 150 mq fino a 896 mq per piano.

Numerosi sono anche i progetti di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture, con piani da centinaia di milioni di dollari allo scopo di migliorare sia le singole attività che la comunità più ampia in cui operano.

