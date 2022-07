SCIBILIA: “Fare calcio in maniera seria a Catania. Pelligra ha grande passione verso la città”

Presente anche Dante Scibilia, advisor dell’operazione Catania, nel corso della presentazione del progetto di rilancio del calcio alle pendici dell’Etna:

“Finalmente siamo arrivati all’agognato giorno delle presentazioni. E’ un momento ancora interlocutorio, va chiarito che la società quest’anno parte da zero. E’ un caso quasi unico quel che è successo a Catania, perchè la richiesta dell’art.52 è stata fatta anche da altre società come Bari, Venezia, Parma ma in questo caso noi partiamo da un periodo prolungato di 3-4 mesi che ha determinato una perdita di valore molto importante. Abbiamo perso i campi sportivi, molte persone che lavoravano hanno fatto altri percorsi, non si sta andando in continuità pur con una nuova proprietà ed un nuovo CdA, rispetto a qualcosa che già c’era. Si sta ripartendo forse anche da -10, non 0. Per cui ci troviamo a dovere rincorrere e fare mille cose per farci trovare pronti per la prossima stagione”.

“Sottolineo lo sforzo molto importante fatto in questi giorni da Vincenzo Grella nel cercare di costruire la squadra, non so con quante persone ha parlato. Cerchiamo di fare le cose per bene, di chiuderle e poi passare alle presentazioni quando è il momento di farlo. Detto questo, Rosario Pelligra ha preso una decisione in pochissimo tempo. Una decisione che comporta degli investimenti importanti e l’ha fatto in maniera avveduta, perchè è un imprenditore che conosce molto bene l’attività sportiva e le altre attività che fanno parte del suo background. Ha anche una grande passione verso la città e la voglia di ritornare qualcosa a questa città. Una combinazione di elementi che ha determinato la possibilità di chiudere il discorso in maniera molto veloce”.

“Ringrazio anche l’assessore Sergio Parisi, perchè ci ha dato sempre un supporto professionale e tecnico nei limiti del suo mandato. Non vivendo noi la città, ci ha fornito informazioni fondamentali per potere effettuare tutti i passaggi in maniera corretta. Con Vincenzo Grella ci sentiamo ormai 4 volte al giorno, è nato un rapporto simbiotico e non posso che ringraziare lui e tutte le persone che si sono messe a disposizione sin dall’inizio per il bene del Catania. Cito Dario Motta, Carmelo Milazzo, Angelo Scaltriti, Emanuele Passanisi e altre che nel tempo vedremo di ufficializzare. C’è la voglia di fare calcio in maniera seria, costruendo giorno dopo giorno la struttura con una serie di persone coinvolte”.

