SERIE C – Grieco (Pres. Cerignola) su Pazienza: “Nostra prima scelta la riconferma”

C’era anche Michele Pazienza tra i profili graditi al Direttore Sportivo del Catania Antonello Laneri, ma il tecnico che ha condotto il Cerignola in Serie C non si muoverà dal club pugliese. Nessuna intenzione di lasciarlo partire, Pazienza rimane al suo posto come ribadito dal Presidente Nicola Grieco ai microfoni di Antenna Sud: “Allestiremo una squadra importante per la categoria. Pazienza ha fatto un grande campionato l’anno scorso – le parole di Grieco – ed è alla sua terza stagione con noi: crediamo molto in lui e nei suoi valori, la prima scelta che abbiamo fatto è stato rinconfermarlo”.

