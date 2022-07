SERIE D – Di Marco (Sancataldese): “Catania, sarai uno stimolo in più per tutte le società”

Salvatore Di Marco, 38enne difensore della Sancataldese, commenta così al Giornale di Sicilia la partecipazione del Catania al prossimo torneo di Serie D, in attesa che la Federcalcio formalizzi l’ammissione in sovrannumero dei rossazzurri: “Sarà una stagione bella e impegnativa, sarà difficile ma anche stimolante. Un fattore importante è la presenza del Catania, società di grande blasone contro cui tutti vogliono fare bella figura e questo sarà sicuramente uno stimolo in più per tutte le società”. Facile immaginare che qualsiasi avversario darà tutto in campo, pur di provare a fermare il Catania, che viene visto un pò da tutti i club come il grande favorito per la vittoria finale del massimo campionato dilettantistico.

