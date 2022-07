SERIE D – Giarre, giocatori e staff: “Promesse non mantenute dalla nuova società, stipendi mai arrivati”

Nuovo comunicato stampa emesso da calciatori e staff del Giarre, con riferimento agli stipendi non percepiti da quattro mesi. Il problema non è stato ancora risolto dalla società del Presidente Benedetto Mancini, malgrado le rassicurazioni fornite le scorse settimane:

“Non avremmo mai pensato di ritrovarci a scrivere un comunicato del genere! Noi calciatori, staff tecnico e segretario siamo stati in silenzio per molto tempo, ma l’abbiamo fatto soprattutto per la città di Giarre e per la tifoseria che ci ha sempre sostenuto. Da dicembre con i vecchi e nuovi arrivati è stato fatto un patto con la tifoseria gialloblu di lottare e onorare ogni singolo giorno per conquistare una salvezza in cui credevano in pochi! Che con mille difficoltà abbiamo conquistato. Ci sono state fatte delle promesse dalla vecchia società con la quale ogni singolo giocatore aveva trovato il proprio accordo economico sia a inizio anno che a dicembre con i nuovi arrivati”.

“Noi da quattro mesi siamo stati abbandonati senza percepire i nostri stipendi e ognuno di noi vive di calcio e ha famiglia, bambini, mutui e mille altre spese! E ad oggi è diventato impossibile poter andare ancora avanti così. A giugno ci è stato comunicato che sarebbe arrivata una nuova società e ci hanno fatto mille promesse, tra tutte, si è preso l’incarico di pagare ogni singolo giocatore. Giorno 30 Giugno ci viene comunicato dalla nuova società che il 30 giugno 2022 sono state bonificate tutte le mensilità restanti della stagione 2021/22. Invece QUESTI IMPORTI NON SONO MAI ARRIVATI. Per tutto questo siamo amareggiati e delusi! Ci auguriamo che gli organi competenti facciano ciò che è giusto fare nei confronti di queste persone! Ci stringiamo ancor di più a tutto il popolo gialloblu e alla città di Giarre!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***