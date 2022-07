SERIE D 24: “Catania, per la panchina avanza Turati? Tutto fatto per il ritorno di Lodi”

La redazione di Serie D 24 accosta al Catania Marco Turati, ritenendolo “il nome più papabile” per la panchina. Sembrerebbe infatti che, nel corso di questi giorni, ci sia già stato un incontro con il DS Antonello Laneri. Previsto un nuovo appuntamento tra lunedì e martedì. “Tutto fatto invece – si legge – per il ritorno di Francesco Lodi che, verosimilmente, dovrebbe essere presentato insieme al nuovo allenatore”. Nato a Lecco il 15 maggio del 1982, Marco Turati è un ex calciatore ed è “l’attuale collaboratore tecnico della Fiorentina targata Vincenzo Italiano”. Da calciatore percorre prima le giovanili di Hellas Verona e Lecco. Successivamente una serie di esperienze che lo portano a indossare maglie di diversi club: Chieti, Cesena, Ancona, Grosseto; passando per Modena, Lecco, Carrarese e, dal 2016 al 2019, Siracusa. Proprio con gli aretusei Turati incontrò per la prima volta Antonello Laneri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***