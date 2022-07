LA GAZZETTA DELLO SPORT: “L’esperienza di Carra anche per riqualificare quartieri e impianti sportivi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

A proposito di Luca Carra, l’edizione locale del quotidiano focalizza anche l’attenzione sul fatto che il neo Direttore Generale del Catania ha perlustrato, prima e dopo la conferenza stampa di presentazione, una serie di impianti catanesi tra i quali l’interno e gli esterni dello stadio “Massimino”, il campo di Nesima e il Palasport di Corso Indipendenza. “Carra, a Parma, fu una delle teste pensanti che avevano tentato di riqualificare stadio e quartieri in cui sorgevano alcuni impianti – si legge -. Ed è una delle idee che al gruppo Pelligra ronza in testa: dotare la città di impianti migliori, in collaborazione con il Comune, ma fornire soprattutto alle zone interessate strutture per mobilità agevole, infrastrutture che possano essere funzionali al progetto calcio”.

