STAMPA LOCALE – Marino: “Catania, ti seguo da tifoso. Pelligra porta entusiasmo e speranze”

Oggi Pasquale Marino compie 60 anni. Ne approfitta per ricordare quello che ha vissuto da giocatore e da allenatore in una città che gli è rimasta dentro.

Il quotidiano La Sicilia sottolinea la felicità di Marino parlando di alcuni degli ex calciatori che ha avuto a Catania, oggi tecnici di successo: “Sono felice per Sottil (neo allenatore dell’Udinese). Ma di quel Catania promosso in A cito anche Caserta che in B ha fatto bene, De Zerbi che non ha bisogno di presentazioni. E non dimentico Polito che ho allenato in Serie A ed è uno dei migliori direttori tra B e C, ha vinto in C con la Juve Stabia e si è ripetuto a Bari laddove altri non erano riusciti”.

Poi, spazio alle attuali vicende in casa Catania: “Ci sono presupposti per costruire un ciclo forte economicamente, servono idee per vincere. Leggo che il patron vuole fare investimenti mirati. La Serie D? Ho vinto da calciatore a Catania e da allenatore col Paternò. So quanto sia complicato lottare nel girone meridionale. Servono calciatori anche di categoria superiore per dare continuità in caso di promozione e non cambiare tutti e venti atleti”.

In relazione al murales realizzato in suo onore allo stadio: “Ne vado fiero. Verrò a vederlo. Ci faremo un selfie insieme sotto quest’opera”.

Adesso Marino osserva il Catania da tifoso. Ecco quanto riportato invece da La Gazzetta dello Sport: “Lo seguo da tifoso, dopo aver giocato e vinto in D e dopo aver allenato nell’anno del ritorno in Serie A e nella stagione successiva con una salvezza storica firmata all’ultimo gruppo. Quando allenavo lontano, a Udine, approfittavo dei due giorni liberi per tornare anche solo per qualche ora a casa”.

A proposito del Gruppo Pelligra, aggiunge: “Ha portato entusiasmo e speranze. In un campionato complicato come la Serie D occorrono programmazione e investimenti. Lui sembra avere le carte in regola per un ciclo nuovo”.

