CURIOSITA’: La Gazzetta dello Sport ricorda l’Albi-Catania degli argentini

Articolo curioso de La Gazzetta dello Sport che focalizza l’attenzione sui nutriti gruppi di connazionali che si sono visti nel passato in Serie A: dagli olandesi Rijkaard, Van Basten e Gullit del Milan agli argentini del Catania, passando per la Roma dei brasiliani Dino Da Costa, Falcao, Cerezo ad Alisson e l’Inter “dei panzer tedeschi” Lothar Matthaus, Andy Brehme e Jurgen Klinsmann. A proposito della squadra rossazzurra, si parla di Albi-Catania. “Qui Catania, provincia di Buenos Aires – si legge nell’edizione nazionale della Rosea –. Dal 2010 al 2014 il club è una dependance dell’Argentina, in organico ci sono sempre più di dieci calciatori argentini. Da gennaio a giugno 2011 in panchina ci sta pure Diego Simeone, ma la colonia-record è quella dell’anno dopo (2011-12) con Vincenzo Montella gli argentini sono addirittura 14. El Papu Gomez, Maxi López, Spolli, Bergessio, Barrientos, Izco, Andujar, Carboni, Ledesma, Silvestre i cavalieri che fecero l’impresa. Sono quelli anni di grandi soddisfazioni per il Catania, che riesce sempre a centrare la salvezza”. Si fa anche riferimento al “record dei 10 argentini schierati in una sola partita. L’intruso? Ciro Capuano”.

