TUTTOSPORT: “Catania, il colpo per l’attacco potrebbe essere Vuthaj”

“Il colpo per l’attacco potrebbe essere l’albanese Dardan Vuthaj”. E’ quanto riportato dal quotidiano Tuttosport. Il bomber albanese classe 1995 di proprietà del Novara, nella stagione recentemente trascorsa ha trascinato i piemontesi in Lega Pro a suon di gol, ben 35 nel girone A di Serie D (37 considerando anche Poule scudetto e Coppa Serie D). Un profilo sicuramente importante per la proprietà del ‘nuovo’ Catania che, però, prima di fiondarsi sui calciatori concentra le proprie attenzioni in tema di affiliazione alla FIGC e d’iscrizione al prossimo campionato di D, ufficializzando i nomi che comporranno l’organigramma societario rossazzurro 2022/23.

