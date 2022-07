EX ROSSAZZURRI – Pantanelli: “Catania, tanto entusiasmo in città. Si possono fare le cose per bene”

Ai microfoni di Telecolor, l’ex rossazzurro Armando Pantanelli commenta in questi termini l’avvento dell’imprenditore australiano di origini siciliane Ross Pelligra al timone del ‘nuovo’ Catania Calcio: “C’è un spiraglio nel futuro rossazzurro e tantissimo entusiasmo in città. Penso che si possano fare le cose per bene, come Catania merita. Ho sempre auspicato che il bene del Catania fosse rappresentato da qualche siciliano. Speriamo bene. La Serie D? Campionato non facile, spero che la nuova proprietà si affidi a persone che conoscano bene la categoria perchè per vincere un campionato bisogna conoscerlo dall’interno. L’entusiasmo dei tifosi? C’è tantissima voglia di far vedere il proprio affetto. I tifosi sono contenti e vogliosi d’incitare il Catania”.

