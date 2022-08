CASTELLINI: il neo acquisto del Catania inserito tra i migliori da “La Giovane Italia” nella scorsa stagione

Tra i colpi di mercato Under del Catania SSD spicca il difensore centrale classe 2003 Alessio Castellini, nipote dell’ex terzino del Brescia ed oggi procuratore Paolo Castellini. Prima di allenarsi a Ragalna e di essere ufficializzato dal club rossazzurro, il promettente ragazzo aveva lavorato in ritiro con il Brescia a Ronzone, venendo impiegato anche come terzino destro. L’anno scorso Castellini fu un punto di forza della Primavera 2 delle rondinelle, che avrebbero potuto esercitare il “diritto per addestramento tecnico” ma hanno deciso di lasciarlo libero di accasarsi altrove. Autore di 9 assist e 4 gol nelle ultime due stagioni, al termine dello scorso campionato Primavera 2 è stato inserito nella speciale formazione dei migliori giovani del girone A da La Giovane Italia, format che rappresenta un grande punto di riferimento per il calcio giovanile italiano. A conferma che il profilo del promettente neo acquisto del Catania ha tutte le carte in regola per far parlare di sè nei prossimi anni.

