FERRARO, la figlia: “Papi, in bocca al lupo. Quello che hai raggiunto è frutto di costanza, determinazione e forza di volontà”

Un rapporto speciale, quello che unisce l’attuale tecnico del Catania Giovanni Ferraro alla figlia Caterina. A lei il mister ha dedicato la vittoria dello scorso campionato di Serie D del Giugliano, ed è sempre lei che gestisce il profilo social del padre. La stessa Caterina ha voluto dedicargli le seguenti parole, cariche di amore e affetto:

“Abbiamo sempre avuto un rapporto speciale io e te, ci siamo sempre presi cura l’uno dell’altro, e quando capitava di non vederci per 24 ore mi venivi a trovare a lavoro solo per darmi un bacio o chiedermi se avevo mangiato, ed il fatto che tu vada fuori per lavoro mi riempie di gioia ma contemporaneamente mi spezza il cuore a metà. Sarà così strano non averti più in casa, non dover più stirare le tue camicie e non essere più la tua “mogliettina”…me ne lamentavo così tanto eppure già so quanto mi mancherà”.

“La vita ad un ragazzino come te ha messo nella condizione di fare tanti sacrifici, ma alla fine non è più bello così? Partire svantaggiati e poi ribaltare il risultato? Tutto quello che hai raggiunto è frutto della tua grande determinazione, della tua forza di volontà e della tua costanza, qualità che ho sempre ammirato e provato ad emulare! Hai sacrificato affetti, divertimento, vacanze, uscite con amici, domeniche in famiglia, cene troppo abbondanti, hai sacrificato un bicchiere di vino, una serata in discoteca, hai sacrificato un’intera gioventù ed una vita per il tuo lavoro senza mai lamentartene, nemmeno per un secondo, ed è per questo e per molto altro che ti auguro il meglio per quest’esperienza e per tutto ciò che verrà. Io comunque ti aspetto a casa, perché le tue camicie le voglio stirare ancora io! In bocca al lupo papi”.

