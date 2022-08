LA SICILIA: “Serie D, compilazione gironi entro fine settimana? Rischia di slittare la prima giornata”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In seguito allo scossono Giarre, cui provvedimento di estromissione dal campionato di Serie D è stato sospeso dopo il decreto del Tar del Lazio, dalla Lega Nazionale Dilettanti arrivano comunicazioni sui prossimi passaggi della vicenda: “Stiamo aspettando alcune situazioni in itinere per la pubblicazione dei gironi e della Coppa Italia, ci auguriamo di uscire entro fine settimana sia con i raggruppamenti che con gli abbinamenti di Coppa”, fanno sapere da Roma. Al momento, pertanto, il decreto ammetterebbe con riserva il Giarre alla prossima Serie D, sebbene soltanto il prossimo 7 settembre sia prevista la Camera di Consiglio. Non si esclude la possibilità che slitti la prima giornata di campionato, attualmente prevista per il 4 settembre.

