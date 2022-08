LA SICILIA: “Catania, organico completato entro una settimana. Si cerca di chiudere con Tulissi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania tra grandi firme e Under di valore”. Titola così il quotidiano locale, che aggiunge come almeno altri dieci elementi che il Direttore Laneri “ha già bloccato o con cui sta parlando per arrivare a un accordo” si aggiungeranno ai presenti nel ritiro di Ragalna. Ieri, domenica 7 agosto, hanno firmato Rapisarda, Orazio Di Grazia, Palermo e Alessandro Russotto, “tutti e quattro con origini siciliane”. Nel giro di una settimana “il Catania sarà una squadra completa”, si legge.

Tra le ipotesi al vaglio per rinforzare la squadra si fa sempre il nome del centrocampista Cristiano Bani, con cui “continuano i colloqui” dopo le ultime due annate con il Siena disputate dal classe ’99 con la maglia del Siena (25 gare nell’ultima stagione). La società lavora con impegno per aggiungere altri giovani e altra qualità.

A proposito di nomi noti, Laneri “sta cercando di chiudere con un altro attaccante valido come Tiziano Tulissi, classe 1997, un grande avvio nel vivaio dell’Atalanta, poi il passaggio a Modena in C con le parentesi Piacenza e Reggina prima del ritorno tra i canarini”, ultima stagione esperienza con il Francavilla. Ancora per l’attacco si attendono le ufficialità del ritorno di Manuel Sarao e di Giuseppe De Luca, “che sui social sta postando foto del suo percorso di avvicinamento alla realtà rossazzurra”.

