LA SICILIA: “Catania, prove tecniche da protagonista”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Urla e corre il gruppo rossazzurro, sotto lo sguardo attento di Giovanni Ferraro – cui silenzio ha colpito tutti – e la grande spinta dei suoi collaboratori presenti in allenamento da atleti aggiunti”. Il quotidiano locale riporta l’atmosfera che si respirava ieri pomeriggio a Ragalna. I rossazzurri in campo “sono un nucleo che sembra avere già una sua identità”. A proposito del lavoro svolto, “una breve sgambata senza palla prima dell’allenamento con la sfera: situazioni di attacco provate sia in uno contro uno che da situazione di palla inattiva. Poi la divisione in due gruppi. Tutti in campo, bensì ridotto, per testare l’attività sul rettangolo di gioco e le qualità nello stretto, producendo uno spettacolo che ha trovato il gradimento dei giornalisti presenti”. Tanti sorrisi “e anche qualche esultanza denotano la voglia della rosa di prepararsi al meglio alla nuova stagione. Parvenze di intesa in attesa di fare sul serio. Soltanto domenica, in quel di San Cataldo per il match di Coppa Italia, si potrà assaporare il vero campo, ma le sensazioni restano e sono importanti”. L’organico cotna venti ufficialità per il momento. “Work in progress, come ribadisce Laneri, per arrivare pronti a tutti gli appuntamenti”.

