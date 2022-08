LA GAZZETTA DELLO SPORT – Laneri: “Litteri? C’è la volontà di chiudere l’accordo. Coppa Italia? Ci teniamo a offrire il meglio possibile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

L’edizione locale del quotidiano evidenzia le parole del Direttore Sportivo Antonello Laneri, che traccia un bilancio in vista della Coppa Italia: “Litteri? C’è la volontà di chiudere l’accordo. Visite mediche? Controlli di routine ai quali sottoponiamo ogni calciatore. Nessun intoppo, nei prossimi giorni contiamo di concludere e annunciare la novità. Coppa Italia? Sarà un appuntamento storico per i tifosi, per la nuova società. Ci teniamo a offrire il meglio possibile, considerato che siamo un gruppo nuovo e che abbiamo costruito ogni particolare partendo da zero. Nel lavoro sono stato facilitato da due particolari: la grande disponibilità del club che ha investito sulla campagna rafforzamento e la disponibilità di tanti giocatori, disposti a indossare la maglia del Catania nonostante si stia ripartendo dalla Serie D”.

