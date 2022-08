LA SICILIA: “Mercato, fatta per il difensore Michele Ferrara”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La firma del difensore classe 1993 Michele Ferrara, ex – tra le altre – di Monopoli, Leonzio e Pergolettese, è attesa da un momento all’altro e preannuncia quelle degli atleti che costituiranno l’organico (ancora provvisorio) rossazzurro per la stagione 2022/23. Una rosa che avrà tutte le sembianze di essere di livello assoluto. “I nomi sul taccuino di Laneri sono stati per lo più tutti snocciolati – si legge – Ai soliti noti Lodi, Russotto e Rosaia seguono i due profili individuati per la difesa, Totò Maltese oltre al già citato Ferrara”. Ma non solo. In molti hanno già dato il loro assenso. E non mancheranno gli elementi chiamati a rimpolpare la ‘zona under’ del club etneo.

