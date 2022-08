UFFICIALE: Ragalna accoglierà il Catania mercoledì per l’inizio del ritiro

“Da poco inaugurato nella sua nuova veste, lo stadio comunale “Totuccio Carone” di Ragalna, continua ad ospitare importanti eventi sportivi. Mercoledì 3, presso lo stadio comunale, avrà il via il ritiro pre-campionato del Catania ssd, in vista del debutto in Coppa Italia Serie D e campionato. Benvenuti a Ragalna”. Con queste parole il Comune di Ragalna ufficializza l’inizio del ritiro rossazzurro nella struttura ragalnese. Lo stadio si presenta con un manto sintetico per il campo da calcio, nuovi spogliatoi, sala stampa, tribune, bar. La gestione della struttura, a seguito di bando di gara pubblico, è stata affidata alla ASD New Team Etneo che ha recentemente ufficializzato l’affiliazione alla AC Milan.

