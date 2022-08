LODI: “Dispiace per risultato. Si può fare a meno di me, non degli under”

La sconfitta rimediata dal Catania nella partita dei preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Sancataldese non demoralizza l’esperto capitano etneo, Ciccio Lodi, che crede nel potenziale del gruppo.

“La concentrazione non è mancata. I calci di rigore sono una lotteria. La partita con la Sancataldese serve da spunto per capire cosa succederà ogni domenica. Dispiace per il risultato e per i tifosi. Possiamo anche fare a meno di Lodi ma non degli under. Io li ho visti nel ritiro e sono tutti elementi importanti. A livello personale sono tornato con la voglia di dare una mano dentro e fuori dal campo. È un ritorno diverso rispetto al passato però sono pronto a dare il mio contributo. Tatticamente stiamo lavorando. Ovviamente la condizione non è ottimale. Il pallone deve girare più velocemente ma questo scappellotto può essere utile per mentalizzarci sulla categoria. Il gruppo è unito. Abbiamo voglia di scherzare quando è giusto ma soprattutto di lavorare fortemente per crescere“.