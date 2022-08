FERRARO: “Dobbiamo avere più pazienza. Under? Possono dare grande contributo”

Si tirano le somme dopo la sconfitta del Catania maturata ai rigori in occasione della gara valida per i preliminari di Coppa Italia Serie D contro la Sancataldese.

Il mister etneo Giovanni Ferraro parla della sfida terminata 7-6 dopo i calci di rigore, guardando la prestazione di oggi anche in prospettiva campionato.

“Era la prima gara ufficiale, dobbiamo essere meno precipitosi e avere più pazienza. Come primo match sono contento. Mi dispiace solamente per il risultato. Riusciremo a fare meglio con maggiore brillantezza. Nel momento in cui fai gol poi viene fuori un’altra partita. A volte serve una giocata del singolo che può fare la differenza là davanti negli ultimi 30 metri. Dovevamo giocare più in ampiezza. Non sono mancati tanto gli inserimenti centrali senza pallone quanto il gioco sugli esterni. Under? Mi sono piaciuti parecchio, sono da Catania. Possono dare un gran contributo“.