LA SICILIA – Bucolo: “Il Catania mi ha cercato ma non si è fatto nulla. Rosa etnea da metà classifica in C”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Rosario Bucolo, prima di passare all’Acireale, è stato contattato dal Catania. La conferma arrivare dallo stesso centrocampista etneo che, dunque, sarà avversario degli etnei dopo avere risolto il contratto con il Potenza ed avere trovato l’accordo con i granata: “Che sensazioni avrò nell’incrociare il Catania? Saranno partite particolari. Ad Acireale i tifosi vivranno quegli incontri con grande entusiasmo, dovremo giocare con determinazione dimostrando il nostro valore e combattendo con le armi a nostra disposizione. Se il Catania mi ha cercato? Sì, c’è stato un contatto, mi hanno chiamato, ma la storia è un pò complessa, non si è fatto nulla. Non è una questione di soldi, diciamo che non c’erano le condizioni per chiudere. Il ds Laneri mi stima e il sentimento è reciproco. Stanno cercando di fare le cose per bene, i rossazzurri con quella squadra potrebbero giocare in C e arrivare a metà classifica. Proveranno a compiere subito il salto, saranno certamente la squadra da battere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***