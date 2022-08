VITALE: un centrocampista molto duttile alla corte di Ferraro

Mattia Vitale rappresenta una delle più recenti ufficialità della società rossazzurra, ce ne saranno altre nei prossimi giorni per chiudere il cerchio. Il centrocampista classe 2004 è arrivato in prestito dalla Sampdoria, che a sua volta lo aveva prelevato dalla Polisportiva Santa Maria. Giovane promessa con esperienza maturata in Serie D e nelle rappresentative giovanili, Vitale è stato scovato dal Direttore Sportivo Antonio Amodio che l’anno scorso lo ha portato a Sorrento acquisendolo dall’Arzachena. Il calciatore è un centrocampista molto duttile: può giocare come esterno, trequartista e mezzala. Nato a Castellammare di Stabia, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Juve Stabia per poi passare al Benevento. E’ un figlio d’arte. Suo padre Vittorio è stato infatti calciatore negli anni novanta. Anche lui centrocampista, Vitale senior ha dalla sua diverse partite giocate in Serie B con il Venezia all’epoca allenato da Ventura e che in rosa aveva un giovanissimo ‘Bobo’ Vieri. Il trasferimento a Catania potrebbe sicuramente accelerare il percorso di crescita e maturazione di un ragazzo di cui si parla un gran bene e dal profilo assai gradito a mister Giovanni Ferraro.

