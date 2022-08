CATANIA: sabato la prima lista dei convocati per la trasferta di San Cataldo

Ormai ci siamo per il ritorno ufficiale in campo. Domani, sabato 20 agosto, alla vigilia di Sancataldese-Catania conosceremo la prima lista dei rossazzurri convocati per la stagione 2022/23. Tutti (o quasi) i componenti del gruppo dovrebbero essere a disposizione di mister Giovanni Ferraro. Nei giorni scorsi hanno recuperato Alessandro e Andrea Russotto, mentre Simone Pino ha continuato a lavorare in differenziato. In forse l’estremo difensore Klavs Bethers, ma la società ha assicurato che le sue condizioni alla spalla non destano particolari preoccupazioni. Vedremo se faranno parte dell’elenco dei convocati anche il neo acquisto Aniello Boccia ed il giovanissimo portiere Mario Di Benedetto (2004), da tempo in ritiro con la squadra.

