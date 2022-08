MERCATO – Giovinco, colpo Catania. Di Bari (D.S. Juve Stabia): “Offerta importantissima degli etnei”

Detto di Giuseppe Giovinco che ha raggiunto il ritiro di Ragalna, le parole del Direttore Sportivo della Juve Stabia Giuseppe Di Bari a vivicentro.it confermano che le Vespe hanno gettato la spugna per l’ex attaccante del Taranto, sottolineando come sia pervenuta “una richiesta importantissima da parte del Catania”, che ha battuto la concorrenza del club campano. Elemento importante per la C, Giovinco rappresenta un autentico lusso per il campionato di quarta serie. Il fascino della piazza di Catania e le ambizioni del gruppo Pelligra hanno, evidentemente, fatto la differenza con una proposta contrattuale irrinunciabile malgrado la differenza di categoria.

