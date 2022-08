MERCATO: l’ex bomber del Giugliano Cerone al Catania?

“Dall’alto dei suoi 36 anni, corre come un ragazzino e nello scorso torneo di Serie D ha realizzato 17 reti ed effettuato 14 assist rivelandosi preziosissimo nel contesto tattico del Giugliano. Attualmente è senza contratto, chissà che Ferraro non ci faccia un pensierino chiedendo alla dirigenza rossazzurra di portarlo in Sicilia”. Scrivevamo così, giorni fa, in relazione alla manifestazione di un eventuale interesse del Catania nei confronti di Federico Cerone. Ebbene il contatto tra le parti si è concretizzato in queste ore e ci sarebbero buone probabilità che il trasferimento al Catania dell’esperto trequartista romano, autentico pupillo di mister Ferraro, diventi realtà. Per caratteristiche sarebbe perfetto nel 4-3-1-2, sistema di gioco spesso adottato da Ferraro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***