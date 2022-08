MERCATO – Stampa trapanese: “Trapani e Catania, duello per Passador. Laneri…”

Quale futuro per l’estremo difensore Pietro Passador? E’ noto da qualche tempo l’interesse manifestato dal Catania, ma la stampa trapanese sottolinea come a muoversi per primo nei confronti del promettente portiere classe 2003 sia stato il Trapani. L’interessamento granata risale a quando Laneri era ancora per poco Direttore Generale del club. Adesso l’ex dirigente del Siracusa è passato al Catania e, come si legge su trapanigranata.it, “si starebbe spendendo per portare Passador proprio in rossazzurro. Per questo motivo, quindi, la società trapanese sta cercando di tutelarsi nel momento in cui, effettivamente, il portiere il cui cartellino è di proprietà del Pordenone, dovesse realmente accettare la corte del Catania”.

