PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Gruppo assemblato nel nome dell’identità rossazzurra”

Squadra molto competitiva sulla carta, gruppo fortemente identitario. Piace ai tifosi il Catania che sta nascendo, alimentando sogni e speranze di gloria per il futuro. Questo il pensiero dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”:

“Vero è che ancora è tutto fermo sulla carta, vero è che il campionato di serie D è bello tosto e tutt’altro che che facile, vero è che il campo è solo l’unico giudice supremo, però ragazzi…ma che squadrone stanno mettendo su? Allucinante. Ottimo mix di giovani e calciatori maturi, giocatori di livello alto anche in serie C. Insomma tutte le premesse fino ad adesso sono state rispettate, i target che la banda Grella si sono prefissati sono, uno dopo l’altro, inanellati e ratificato. Nomi da paura e molta sostanza sono stati accostati a ragazzi di promettente futuro. Non solo”.

“La cosa che più dà soddisfazione fino ad ora è che tutto il gruppo viene assemblato nel nome dell’identità nei colori rossazzurri. Un qualcosa di stupendo per molti motivi. Sia per l’estrazione di nascita, sia per dimostrare a chiunque che la qualità calcistica siano capaci di produrla anche alle falde dell’Etna e soprattutto, si sta assemblando un gruppo fortemente identitario che capisce cosa vuol dire giocare per il Catania e lottare per vincere per quei colori. Siamo certi che questa identità sarà la marcia in più che spingerà i ragazzi verso l’atteso successo”.

