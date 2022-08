PAROLA AI TIFOSI – Marca Liotru Nord Italia: “Bentornato, Lorenzini. Accogliamo a braccia aperte chi rispetta e onora la maglia”

Marca Liotru Nord Italia, gruppo di tifosi catanesi al Nord, accoglie con particolare soddisfazione il ritorno alle pendici dell’Etna del difensore Filippo Lorenzini. Lo si evince da una storia pubblicata sui social all’indirizzo dello stesso ex calciatore della Turris, il quale dopo la cancellazione del Calcio Catania ha scelto di sposare il progetto del Catania SSD: “Ci avevi scelto a gennaio nonostante non si sapesse se avremmo finito il campionato o no – si legge -. Hai lasciato il certo per l’incerto. Hai lottato e combattuto per la maglia fin quando ci hanno fatto giocare. Hai dimostrato di essere Uomo con gli attributi. E adesso nuovamente ci hai scelto. Hai lasciato il professionismo per venire da noi. E noi, chi ci rispetta e onora la maglia, lo accogliamo a braccia aperte. Bentornato Filippo, contiamo anche su di te per tornare dove meritiamo”.

