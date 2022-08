COPPA ITALIA SERIE D: il 21 agosto Sancataldese-Catania, la vincente sfiderà il Paternò la settimana successiva

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2022/2023. La 22ª edizione prenderà il via alle ore 16 domenica 21 agosto con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare per proseguire con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 28 agosto. Al turno preliminare è, allo stato, ammessa con riserva il Giarre, in virtù del Decreto del Tar Lazio n.09540 dello scorso 9 agosto, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giurisdizionale.

Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 15 club vincenti i Play Out 2021/2022 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 17 società classificate al termine della scorsa stagione dal 12^ all’11^ posto per i gironi a 18 sodalizi, dal 14^ al 13^ per quelli a 20 squadre, ed il Catania ammesso in sovrannumero.

La squadra rossazzurra affronterà in trasferta la Sancataldese. In caso di parità scatteranno i tempi supplementari più eventuali calci di rigore. In palio l’accesso al Primo Turno della competizione, dove la vincente di Sancataldese-Catania sfiderà fuori casa il Paternò, sempre con fischio d’inizio alle 16:00.

