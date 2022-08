PELLIGRA: progetto di sviluppo da 480 milioni di dollari in Australia

Secondo informazioni raccolte presso The Urban Developer, il Pelligra Group – in sinergia con il gruppo Giannarelli – sta portando avanti nello stato del Queensland (Australia) un progetto di sviluppo per un hotel da 480 milioni di dollari ed un porto turistico per superyacht a Main Beach, sulla Gold Coast, avendo acquistato un contratto di locazione di 1,15 ettari di terreno e 2,8 ettari di fondali marini. Il progetto include un hotel a sei stelle con 150 camere, un beach club galleggiante, offerte di vendita al dettaglio di fascia alta e oltre 5000 mq di cibo e punti vendita di bevande.

Ross Pelligra ha affermato che il progetto, una volta realizzato (probabilmente nel 2025), sarà una delle “più grandi destinazioni di lusso” al mondo attirando turismo, fornendo posti di lavoro e alimentando l’economia in generale. Pelligra ha detto che sono attualmente in corso colloqui con molti dei principali gruppi di ristoranti australiani che saranno i protagonisti dell’ampia offerta di cibo e bevande del distretto.

L’offerta dell’hotel includerà una piscina a sfioro sul tetto di 40 m per gli ospiti dell’hotel, uno spazio per eventi sul tetto di 2000 mq, una sala da ballo di 900 mq e un parcheggio per 441 veicoli. Comprenderà anche un nuovo collegamento pedonale. Lo sviluppo è stato presentato nell’ambito del piano generale del governo del Queensland per The Spit, che prevede una riqualificazione e rivitalizza le principali infrastrutture nell’estremità settentrionale della Gold Coast.

