SERIE D – Maltese (Sancataldese): “Catania? Grande partita, il pubblico ci darà un mano”

Così il difensore della Sancataldese Salvatore Maltese in vista del match di Coppa Italia Serie D col Catania, fissato per domenica 21 agosto a San Cataldo con fischio d’inizio alle ore 16: “Giocare contro il Catania non capita tutti i giorni. Pronti, via e ci capita subito questa grande partita. Giocheremo in casa, il nostro pubblico ci darà sicuramente una mano. Sarà una bella partita sia per noi più grandi di età ma anche per gli Under che si apprestano a fare la loro prima esperienza”.

