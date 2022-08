SERIE D: Giarre, il TAR del Lazio sospende il provvedimento di bocciatura. E adesso?

Clamoroso in Serie D. Dopo l’esclusione dal campionato del Giarre, disposta prima dalla LND e poi dalla Co.Vi.So.D. non avendo pagato i tesserati nei tempi previsti, la società gialloblu ha presentato ricorso al TAR del Lazio. Lo stesso Tribunale ha deciso di concedere una sospensiva del provvedimento di bocciatura nei confronti del club di Benedetto Mancini. L’udienza è fissata per il prossimo 7 settembre: questo potrebbe portare a un ritardo nella compilazione dei gironi e dei calendari, non è ancora chiaro se si presenterà anche il rischio concreto di far slittare l’inizio del torneo, attualmente fissato per il 4 settembre. La giustizia ordinaria ha già bloccato e rinviato l’avvio del campionato di Serie C, adesso vedremo cos’accadrà in quarta serie.

