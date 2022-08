STAMPA MESSINESE: “Giuseppe Rizzo grave perdita per il Messina”

Insoddisfazione a Messina per il mancato ritorno in giallorosso di Giusepppe Rizzo. E’ quanto si evince dalla notizia che la stampa peloritana ha riportato in relazione al centrocampista messinese, passato al Catania dopo avere salutato i giallorossi per scadenza di contratto. In particolare la testata giornalistica SportMe NEWS scrive: “Era nell’aria. E per il Messina è una grave perdita. Peppe Rizzo, messinese e protagonista della salvezza dei biancoscudati lo scorso anno viene lasciato libero di firmare per il Catania in serie D”. La vicenda viene ritenuta “un replay di quanto avvenuto lo scorso anno quando Rizzo lascia Pescara con allenatore Auteri, ora al Messina”. Evidentemente la presenza del tecnico di Floridia è stata determinante in quest’ottica.

