STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Questo Catania non sfigurerebbe in C. Etnei pronti a seguire le orme di tante squadre prestigiose rinate”

Il portale nazionale specializzato sulla Serie C, tuttoc.com, rivolge lo sguardo al Catania rinato con al timone della proprietà Ross Pelligra. Attraverso un articolo realizzato da Tommaso Maschio, viene sottolineato come stia nascendo “una squadra che non sfigurerebbe affatto in terza serie”. Il nuovo Catania australiano infatti “ha piazzato diversi colpi di grande spessore”, tra questi “il ritorno di Francesco Lodi, il regista e capitano dei tempi andati che a 38 anni è tornato a vestire il rossoazzurro per provare a riportare il club in Serie C”.

Spicca il ritorno del fantasista Andrea Russotto che potrebbe formare “un tridente d’eccezione con due acquisti da novanta. Dopo Giuseppe Giovinco infatti il Catania ha tesserato anche Giuseppe De Luca per un reparto offensivo che fa concorrenza a diversi club di terza serie per qualità, esperienza e gol potenziali. Due veri e propri colpi di mercato che dovranno trascinare la squadra verso la promozione, unico obiettivo possibile dell’ambiziosa società etnea”.

Anche in difesa non sono mancati i colpi con gli arrivi di due giocatori esperti “come il centrale Michele Ferrara, ex Pergolettese, e il terzino Francesco Rapisarda dalla Triestina a cui presto si aggiungerà anche il ritorno di Filippo Lorenzini. Saranno loro a dover guidare i giovani, che saranno certamente di valore perché ovviamente la maglia, seppur in D, è di quelle prestigiose, la piazza è di quelle importanti che possono far crescere velocemente i talenti anche a livello di personalità e mentalità. Un Catania che rinato dalle ceneri è pronto a seguire le orme di tante squadre prestigiose che negli ultimi anni sono dovute passare dalla rinascita – Parma, Modena, Bari, Reggiana, Palermo giusto per citarne alcune – prima di tornare all’antico splendore”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***