MERCATO – Ex rossazzurri: meteora a Catania, Escalante accetta la proposta della Cremonese

A Catania non riuscì ad esprimersi ad alti livelli in B nella stagione 2014/2015, probabilmente pagando le difficoltà incontrate dal collettivo. Oggi è un calciatore della Cremonese. Parliamo del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, carico per l’inizio della nuova avventura. Dopo l’esperienza catanese e le cinque stagioni vissute tra le fila degli spagnoli dell’Eibar, Escalante è tornato in Italia ripartendo dalla Lazio. Poi il ritorno in Spagna all’Alavés con la formula del prestito e, adesso, nuovo trasferimento a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) alla Cremonese neo promossa in Serie A: “Sono veramente contento di essere qui, ho ricevuto la chiamata della Cremonese e ho sentito che dovevo venire qua – le prime parole da giocatore grigiorosso -. Non vedo l’ora di giocare ed essere felice, che mi manca da un po’. Che tipo sono? Sono un giocatore concentrato al massimo per tutti i 90′, mi piace attaccare anche l’area avversaria. Diciamo garra e cuore”.

