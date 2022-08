GIOVANILI CATANIA: svincolato dagli etnei, Damore firma con la Sampdoria

Fabiano Damore, ex giocatore del Calcio Catania, leva 2006, giocherà con la maglia della UC Sampdoria. L’agenzia GV Talents Agent comunica che, dopo due stagioni in maglia rossazzurra, “Damore viene prelevato dalla società blucerchiata per far parte del settore giovanile e giocare nell’Under 17 Nazionale A/B”. Il calciatore in questi mesi ha sostenuto provini anche in altre società, “insieme al suo Agente Gianluca Virzì ha sposato il progetto di crescita professionale con la Sampdoria. Inizia una nuova stagione per Fabiano Damore, che si trasferisce a titolo definitivo alla Samp”.

