CARPANI: il centrocampista inserito nella Top 11 di TMW

“«Non esistono partite facili» ha detto mister Toscano prima e dopo la partita, un messaggio a chi tendeva a sminuire la vittoria sul Team Altamura. Quelle classiche gare trappola ricche di insidie fino a quando lo 0-0 non si sblocca. Ci ha pensato lui al 25′”. Scrivono così di Gianluca Carpani, andato a segno nel match casalingo contro il Team Altamura, i colleghi del portale nazionale TuttoMercatoWeb.com, inserendo il calciatore marchigiano nella speciale Top 11 della 9a Giornata del girone C di Serie C. Dopo i 20 gol messi a segno nelle ultime due annate con la maglia della Recanatese, Carpani è salito a quota 2 reti in casacca rossazzurra, determinato a dare un contributo ancora più significativo nelle prossime gare.

Riportiamo di seguito la Top 11 al completo (4-3-3):

Nunziante (Benevento); Visentin (Cerignola), Di Pasquale (Crotone), Angileri (Monopoli), Contessa (Taranto); Sounas (Avellino), Carpani (Catania), Giorgione (Giugliano); Giannone (Turris), Perlingieri (Benevento), Patierno (Avellino). Allenatore: Auteri (Benevento).

