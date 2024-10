CARPANI: “Reazione da grande squadra, ripartiamo da lì. Cerco di dare equilibrio. Il Benevento ha preso un piccolo distacco ma ci siamo anche noi”

Nel corso della trasmissione ‘Preview’, su Telecolor, il centrocampista del Catania Gianluca Carpani torna sul pari di Foggia, parlando delle ambizioni della squadra rossazzurra con alcune considerazioni generali sul campionato, soffermandosi anche su alcuni aspetti che lo riguardano da vicino:

“Sono stati due giorni abbastanza duri per me, ho provato fino alla fine a recuperare in vista di Foggia. Da lunedì mi sono sentito molto meglio ed ho lavorato regolarmente tutta la settimana. Sono a completa disposizione, deciderà il mister se farmi giocare o meno. Ci tiene tutti sulle spine fino all’ultimo. Abbiamo analizzato quali sono state le nostre criticità allo ‘Zaccheria’, è stato tutto un fatto mentale che non dovrà più ripetersi, abbiamo lavorato tanto anche su questo aspetto in settimana. C’è stata però una reazione da grande squadra e dobbiamo ripartire da lì“.

“Io nasco mezzala in un centrocampo a tre, a destra o sinistra va bene uguale. Negli ultimi anni ho ricoperto diversi ruoli, il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra a dare il massimo ovunque l’allenatore decida di farmi giocare. Duttilità? E’ una qualità importante, che sicuramente rappresenta un vantaggio. Siamo in tanti ad essere duttili in squadra. Se ci sono problematiche per infortunio o altro ci facciamo trovare sempre pronti. La mia qualità principale è la corsa e l’inserimento, buttarmi dentro l’area ma ho anche la qualità di tornare indietro dando manforte ai compagni di reparto e di difesa, cercando di dare equilibrio alla squadra“.

“Il peso della maglia? E’ relativo. Sappiamo dell’importanza e della responsabilità grandissima che abbiamo, dimostrando ai tifosi che ci teniamo. Lo stiamo facendo, come dimostrato anche a Foggia non avendo mollato di un centimetro. Perchè ho scelto il ’20’ come numero di maglia? E’ una decisione di natura familiare. Il 20 maggio è nato il mio secondo figlio, in passato indossavo il numero 8 perchè mia figlia è nata l’8 luglio”.

“Gol? Spero di farne più possibili allo scopo di portare il maggior numero di punti a casa. Esultare sotto le curve del Catania, poi, è qualcosa di indescrivibile. Sono pochi secondi ma molto emozionanti. Mi è sempre piaciuto inserirsi in area facendomi trovare al posto giusto al momento giusto. Negli anni passati facevo quei 3-4 gol a campionato, negli ultimi due a Recanati, grazie ai mister che mi hanno trovato il ruolo più congeniale lasciandomi andare in area, ho aumentato la cifra realizzativa. E’ bello sempre fare gol ma l’obiettivo è portare punti a casa. Segnare fa piacere ma solo se serve per portare punti importanti a casa“.

“Questo Catania è una delle squadre migliori – se non la migliore – in cui ho giocato, con tanti giocatori di qualità che in questa categoria hanno vinto e stravinto. Differenza tra il girone C e gli altri raggruppamenti? In quello meridionale ci sono tante piazze calde. Penso a Foggia, Benevento, Avellino, Trapani, Messina e Cava de’ Tirreni dove si sente il tifo, ambienti molto ostici. La differenza principale rispetto agli altri gironi è questa”.

“Mister Toscano? Ci ho giocato contro negli ultimi anni quando lui era a Cesena. Ricordo un Cesena ‘ingiocabile’, che mi ha impressionato soprattutto per l’intensità, ed è proprio questa l’arma primaria che il mister ci chiede giornalmente. Mi trovo molto bene per quelle che sono le mie caratteristiche nell’attuazione del pressing e nello sviluppo della fase di possesso e non possesso“.

“E’ un campionato talmente equilibrato che dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Tante squadre sono lì a pochi punti di distanza, adesso il Benevento ha preso un piccolo distacco ma ci sono diverse squadre attrezzate, noi tra queste. Facendo quello che ci chiede il mister possiamo ottenere dei grossi risultati. Sbilanciarsi in questo momento è difficile, ma potremo stare nelle prime posizioni della classifica per come siamo costruiti, organizzati, per il lavoro che svolgiamo. Sappiamo tutti ovviamente qual è il nostro sogno”.

