CATANIA: incontro con i rappresentanti dell’AIC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Calciatori e tecnici rossazzurri hanno incontrato in sala stampa, al “Massimino”, due rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori: Danilo Coppola, responsabile dell’area professionisti per il Sud Italia, e Marco Piccinni, referente per la Lega Pro. Nel corso della riunione, incentrata sulle novità normative in tema di contrattualistica, rapporti con gli agenti, profili assicurativi e ammortizzatori sociali previsti per la categoria, i dirigenti AIC hanno illustrato l’importanza dei corsi di formazione da intraprendere nel corso della carriera per ampliare il ventaglio di possibilità successive al termine dell’attività agonistica.

