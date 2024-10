CATANIA SOCIAL – Da Jimenez a Di Gennaro: “Grande cuore, non si molla mai”

Il pareggio agguantato in extremis dal Catania viene accolto in termini positivi dalla squadra e da alcuni giocatori rossazzurri in particola che hanno esternato la loro soddisfazione via social, attraverso la piattaforma Instagram. “Che cuore”, evidenzia il trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez. L’attaccante ex Casertana Adriano Montalto, invece, sottolinea l’importanza di avere pareggiato i conti grazie alla forza del gruppo. Sulla stessa lunghezza d’onda il calciatore prelevato dalla Sampdoria, Matteo Stoppa (“Grande cuore ragazzi! Avanti così”) e il difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro (“Sempre con questa voglia. Mollare? Mai!”). Si riparte dal carattere emerso nel corso della ripresa del match disputato a Foggia.

