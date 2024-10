PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Primo tempo regalato al Foggia, Catania mentalmente solido nella ripresa”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania fuori casa contro il Foggia:

“Se guardiamo solo alla cronologia delle reti, si può parlare di un punto guadagnato, un punto pesante. Ma se guardiamo l’intera partita, sono due bei punti persi. Già perché si è buttato via tutto il primo tempo, mai mostrato aggressività nè tantomeno una gestione della palla per proiettarsi in avanti. Solo qualche sparuta occasione timida e atteggiamenti difensivi da rivedere. Di sicuro il clima surreale che si respirava allo Zaccheria non aiutava, ma neanche può essere alibi di un primo tempo irricevibile”.

“Dopo il break, la musica sembra non cambiare con il raddoppio dei padroni di casa e poco dopo col rigore sbagliato da parte di D’Andrea. Ma proprio da quel momento il Catania piano piano comincia a crescere, i rossoneri pugliesi forse per troppa sicurezza visto come va il Catania, forse perché la benzina nelle gambe comincia a finire, piano piano cedono la manovra e gli spazi. Merito senza dubbio anche al Catania che mentalmente è solidissimo e quando cerca il fraseggio e il palleggio (mancati nel primo tempo) si trova più a suo agio trovando il gol di Inglese. La spinta non si esaurisce, il Foggia si chiude in difesa ma in maniera non ermetica e all’ultimo minuto della partita Di Gennaro finalizza da attaccante aggiunto un’azione corale rifinita sull’out di sinistra”.

“Complessivamente va dato merito per averci creduto fino alla fine e di averci provato senza abbattersi, forza mentale che serve sempre in un campionato lungo e tortuoso come la Serie C, specialmente nel nostro girone. Da registrare e migliorare le prestazioni generali ed evitare di regalare un tempo agli avversari“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***