COPPA ITALIA SERIE C: Catania-Trapani martedì 26 novembre alle 20.30

Martedì 26 novembre 2024, fischio d’inizio alle 20.30, si giocherà allo stadio “Angelo Massimino” Catania-Trapani, sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C in gara unica ad eliminazione diretta (più eventuali tempi supplementari e calci di rigore, ndr). Lo ha comunicato in queste ore la Lega Pro. Per l’occasione sarà possibile assistere alla partita in tv su Sky. Nei turni precedenti della competizione, la piattaforma televisiva nazionale aveva consentito soltanto la visione di alcuni incontri di Coppa Italia Serie C, ma a partire dagli Ottavi tutte le gare saranno trasmesse da Sky, quindi anche il confronto tra rossazzurri e granata.

