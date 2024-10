DI GENNARO: “Secondo tempo? Altra mentalità, avevamo la percezione di ribaltarla”

Il calciatore rossazzurro Matteo Di Gennaro dopo Foggia-Catania ha parlato del match in conferenza stampa:

“Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un’altra testa perché volevamo ribaltarla. Abbiamo una forza mentale molto importante. In panchina avevamo cambi importanti. Avevamo la percezione di poterla ribaltare anche perché il Foggia si è difeso tanto. Speravamo di fare gol prima, ma queste rimonte tante volte possono essere più importanti di partite sporche o vinte giocando male. Non è facile nemmeno per gli arbitri quando ci sono match del genere. Non mi piace parlare degli arbitri perchè sono persone come noi e possono sbagliare. Penso che l’arbitro oggi abbia avuto lo stesso metro di giudizio per entrambe le squadre“.

“Queste tragedie purtroppo sono difficili da raccontare, mi unisco alle condoglianze. È una cosa inspiegabile quella che è successa, ragazzi così giovani non possono morire così. Non entro nel merito sulla possibilità o meno di rinviare la gara, c’è stato un ambiente surreale ma di giusto rispetto verso i ragazzi che ci hanno lasciato. Per me siamo partiti molto bene. Siamo poi andati un po’ dietro al modo di giocare del Foggia che muova poco il pallone e gioca molto sulle seconde palle. Abbiamo perso le distanze, sapevamo come giocava il Foggia e loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Tuttavia nel secondo tempo siamo entrati in campo con un’altra mentalità”.

“La rosa nostra è competitiva in tutti i reparti, con doppioni in ogni ruolo. Chi è entrato ci ha dato una mano. Il secondo goal? Subìto su una palla fugace ma non ci ha spostato minimamente. Siamo rimasti concentrati, non era una partita semplice. Credo che sia ancora presto per pensare alla vittoria del campionato. Siamo una rosa importante però deve crescere, puntiamo all’obiettivo massimo. Il campionato è ancora lungo, ad ogni modo pensiamo partita dopo partita e tra febbraio e marzo vedremo”.

VIDEO: le parole di Di Gennaro

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

