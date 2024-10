TOSCANO a Telecolor: “Analizzeremo il primo tempo e ci lavoreremo se vogliamo essere ambiziosi”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta il pareggio per 2-2 allo “Zaccheria” di Foggia ai microfoni di Telecolor. Ecco le sue parole:

“Una prova di forza la nostra partita, non era facile recuperare il risultato. Il primo tempo però non mi è piaciuto, l’ambiente oggi era particolare e noi in determinate cose siamo mancati. Nella ripresa abbiamo avuto un approccio diverso e siamo stati più lucidi. Non abbiamo perso la testa dopo il rigore sbagliato, questo mi è piaciuto. Alla fine abbiamo raccolto quello che abbiamo prodotto per 45 minuti. Con i ragazzi analizzeremo la prima frazione e ci lavoreremo se vogliamo essere ambiziosi“.

“Inglese aveva preso un colpo al fianco in allenamento, volevo cercare di preservarlo. Stoppa e Montalto? Nel primo tempo come il resto della squadra, tutti hanno giocato sottotono. Non abbiamo capito subito ciò che era giusto mettere in campo oggi. Il campionato è questo, se vuoi essere ambizioso devi essere in grado di leggere le situazioni e adattarti. Il rigore di D’Andrea? Il rigorista è Montalto ma era uscito, sono contento che non si sia demoralizzato dopo l’errore. Carpani ha avuto un problema, ha avuto la febbre e abbiamo preferito non portarlo in partita”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

