PAGELLE DI REPARTO: Inglese spacca la partita, Di Gennaro decisivo in una domenica complicata

Pareggio al fotofinish del Catania a Foggia, 2-2 allo “Zaccheria” con reti rossazzurre di Inglese e Di Gennaro. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella decima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6-

Non è stata la migliore delle domeniche per il pacchetto arretrato rossazzurro, con diverse sbavature che sono costate due gol al passivo e per poco una sconfitta, sventata soltanto nel finale e proprio da un difensore.

Il migliore in difesa:

Di Gennaro 6.5 – Quando si segna un gol decisivo – da difensore – nei minuti di recupero, i meriti del giocatore vanno elogiati. Una domenica molto complicata, ma chiusa nel migliore dei modi.

Adamonis 5.5, Ierardi 6, Castellini 5.5

CENTROCAMPO 6-

Carpani è indisponibile, Toscano si gioca inizialmente le carte Luperini e Jimenez. La qualità in mezzo al campo non produce effetti particolarmente significativi, ma Lunetta “accende” la manovra rossazzurra facendo registrare il cambio di passo nel secondo tempo.

Il migliore a centrocampo:

Lunetta 6.5 – Entra a partita in corso e mette l’anima in campo nel tentativo di riacciuffare un risultato che sembrava ormai impossibile recuperare. Tanta corsa e determinazione nell’incidere in fase offensiva. Merita un plauso.

Guglielmotti 5.5, Raimo 6, Jimenez 5.5, Quaini 6, Verna 6, Luperini 5, Anastasio 5.5

ATTACCO 6

L’ingresso in campo di Inglese cambia tutto nella ripresa, fino a quel momento troppi errori, compreso il calcio di rigore in cui D’Andrea si fa ipnotizzare dal portiere dei satanelli.

Il migliore in attacco

Inglese 7 – Avvia la rimonta rossazzurra, gioca al servizio della squadra e fa tanta paura al Foggia nel finale. Questo è l’attaccante che serve al Catania.

Stoppa 5.5, D’Andrea 5.5

Allenatore

Toscano 6+ – Giornata dura per l’allenatore rossazzurro, che riesce comunque ad avere ragione nel finale. Qualche scelta da rivedere, tanto da lavorare ancora sul piano del gioco e mentale, per l’approccio troppo morbido al match.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***