GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 1.200 euro al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto al Catania un’ammenda di 1.200 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d’acqua, senza procurargli alcun danno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l’Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.)”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***