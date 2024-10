L’EDITORIALE | Scoppola che fa male, se salutare sarà il Catania a dirlo nelle prossime partite

Una scoppola che fa male, ma che potrebbe anche tornare utile in futuro se il Catania da questa lezione assimilerà gli insegnamenti giusti per evitare nuove brutte figure. Pessima la prova offerta dai rossazzurri ieri pomeriggio al Massimino contro il Latina, compagine in crisi di risultati che col cambio di allenatore e l’arrivo di Roberto Boscaglia ha trovato motivazioni indispensabili per uscire indenne dalla sfida ad una delle squadre più forti del Girone C, almeno sulla carta.

In effetti ieri gli etnei sono stati ben lontani dal poter essere definiti forti e il risultato di 1-0 subito per mano dei nerazzurri brucia parecchio, perché rallenta la corsa catanese al vertice della classifica. Una graduatoria che vede adesso l’Avellino ormai al passo dei rossazzurri, un Benevento che tenta la fuga, poi un novero di squadre ancora in lizza per un ruolo da protagonista nel campionato di quest’anno.

Catania senza mordente, bisogna dirlo senza girarci attorno. Oltre alle defezioni e all’approccio alla partita sbagliato (non è la prima volta che questo accade) ciò che ha lasciato delusi i tifosi è stata la mancata reazione del gruppo dopo la rete subita e l’incapacità di assediare gli avversari. Nonostante le assenze a centrocampo i padroni di casa erano comunque superiori tecnicamente rispetto ad un Latina in crisi di risultati, in astinenza in fase realizzativa e in caduta libera sul piano difensivo. Insomma, i nerazzurri a Catania sono risuscitati.

Una sconfitta deludente che il gruppo, guidato da Mimmo Toscano, può trasformare in opportunità per imparare ed evitare di commettere in futuro errori terribili come quelli di ieri. Decisivo l’infortunio difensivo capitato a Di Gennaro, ma anche uno 0-0 sarebbe stato sinceramente deludente, per quanto comunque la classifica avesse potuto beneficiarne.

Bisogna ripartire in fretta perché si torna subito a giocare. Giovedì contro la Turris, poi derby con il Messina. Due partite che non si possono proprio sbagliare contro squadre alla portata, pronte a fare le barricate pur di uscire imbattute dal confronto.

